SACE, Errore: "sostenibilità fondamentale per migliore accesso al credito e sfruttare opportunità finanza tematica"

(Teleborsa) - "Il mondo di domani non potrà che fondarsi sulla sostenibilità, che è diventata un driver di crescita ormai irrinunciabile. Le aziende lo hanno compreso molto bene e infatti, come spesso accade, si sono mosse prima dei regolatori e del legislatore". È quanto hadichiarato ilin occasione delche si è svolto a Napoli."Dal punto di vista finanziario, la, garantirà un migliore accesso al credito e la possibilità di sfruttare tutte le opportunità messe a disposizione dalla finanza tematica. Le aziende lo hanno compreso molto bene e infatti, come spesso accade, si sono mosse prima dei regolatori e del legislatore. La vera sfida è il, cioè fare in modo che quanti più progetti si trasformino in Green, attraverso un sistema premiale. Un terreno naturalmente nuovo ma cruciale, in cui le istituzioni possono dare un grande impulso e in cui i Governi dovranno intervenire sempre più con strumenti – leggi, norme, incentivi – per regolare quello che sarà uno dei mega trend del futuro"."In questo contesto – ha proseguito Errore – Sace ha un ruolo di primo piano per la transizione ecologica italiana. Siamo infatti attuatori e gestori del. Noi possiamo emettere delle garanzie a condizioni di mercato a valle di un'istruttoria che valuti la bancabilità dell'iniziativa fino all'80% del valore dell'investimento, per supportare la sostenibilità dell'economia italiana e per essere pronti a utilizzare quelladove sono allocati"."Un'operatività nell'ambito della quale – ha concluso Errore – abbiamo già incontrato, potenziali beneficiarie della nostra garanzia green e mobilitatoE in questo, Sace ha un ruolo all'avanguardia nel mondo finanziario. Siamo, infatti, iuno strumento di valutazione utile a misurare il grado di applicazione dei criteri di sostenibilità e ad evitare il cosiddetto green washing".