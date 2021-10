Bonomi, "freni crescita derivano da mancata visione del futuro"

(Teleborsa) - Laè un "assalto alla diligenza perchè leper i partiti, dal Reddito di Cittadinanza alle quote per l'uscita dal lavoro. Lo ha detto il Presidente di Confindustria,concludendo il meeting degli under 40 e aggiungendo che ""Dobbiamo stare zitti di fronte a questo? Penso di no - ha affermato - dobbiamo sostenere ile quando i partiti vogliono portarlo sulla"Questo è stato il periodo più difficile e tragico per il Paese.l'occupazione e il reddito. Il freno alla crescita è figlio di una lunghissima stagione in cui la politica e la rappresentanza degli interessi si sono scambiata piccoli favori, sostenendosi a vicenda invece diC'è un Paese che "stenta ad apprezzare" i giovani e che pensa a loro "solo nei passaggi elettorali", ha proseguito Bonomi. "Penso alla legge bilancio - ha affermato il presidente di Confindustria - per mesi abbiamo sentito parlare di giovani.Il congedo parentale, 10 giorni, e un intervento sulla prima casa, 416 milioni nel 2022. Unai. Ma dove li stanzia? Reddito di cittadinanza. Giusto, contrasto alla povertà. Lo abbiamo sempre detto. Su quella parte siamo d'accordo. Però da imprenditori vediamo i numeri: non sta funzionando perchè non intercetta glied è un disincentivo al lavoro nel Mezzogiorno. E nella parte delle politiche attive nel triennio. Non credo che sia una manovra"Dobbiamo fare una battaglia per portare i giovani nei, ha concluso.