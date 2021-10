Borsa, MPS fatica a fare prezzo. Giù UniCredit, festeggia BPM

Banca MPS

(Teleborsa) - Come previsto,di MPS e UniCredit, dopo che l'istituto di Piazza Gae Aulenti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hanno comunicato l'interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Rocca Salimbeni.Si muove al ribassocon i prezzi allineati a 1,017 per una. Il titolo scambia regolarmente alle 9.24, dopo aver battuto prezzo per la prima volta alle 9.11 ed essere sospeso al rialzo prima e dopo quel momento. Aveva segnato un ribasso teorico di oltre l'11% in precedenza.Si muove al ribasso anche, con i prezzi allineati a 11,35 per una. Il titolo ha comunque recuperato dai primi minuti di seduta, in cui ha registrato un minimo di 11,076 euro. La banca milanese risulta il titolo con il maggiore controvalore sul FTSE MIB (18 milioni di euro solo nel primo minuti di negoziazioni).Chi festeggia l'interruzione delle trattative tra Tesoro e UniCredit è invece: si attesta a 3,067, con un