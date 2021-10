Brillante il comparto dei servizi finanziari in Italia (+1,61%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo ilIlha aperto a quota 124.543 con un salto di 1.995,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,27%.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,02% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,08%.avanza dell'1,02%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,94%.