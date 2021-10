In flessione l'indice del settore costruzioni italiano (-0,76%)

settore costruzioni a Milano

Cementir Holding

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha aperto a quota 43.675,9, in diminuzione dello 0,76% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 525.Tra le azioni italiane adel comparto costruzioni, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,85%.Tra le azioni del, a picco, che presenta un pessimo -2,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.