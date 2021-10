L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,73%), si concentrano gli acquisti su Sabaf

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

Ftse SmallCap

Sabaf

It Way

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 151.636,3, con una performance positiva dello 0,73%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 955, dopo aver avviato la seduta a 957.Tra i titoli del, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,94%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,29% sui valori precedenti.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,33%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,75%.