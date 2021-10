Piazza Affari in rialzo. Focus su risiko bancario

Portale Sardegna

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. La giornata non è particolarmente ricca di appuntamenti macroeconomici, a eccezione dell' indice IFO tedesco : a ottobre ilper il quarto mese consecutivo.A Piazza Affari sono osservati speciali i titoli di MPS, UniCredit e Banco BPM, dopo che l'istituto di Piazza Gae Aulenti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hanno comunicato . Su Euronext Growth Milan spicca, che ha siglato una partnership commerciale con APG North AmericaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,165. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.803,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,03%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.resta vicino alla parità(+0,18%), si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%, e piatta, che tiene la parità.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,47% a 26.697 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.340 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,02%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(-0,13%).di Milano, troviamo(+4,61%),(+2,98%),(+1,84%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Tentenna, che cede lo 0,85%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,77%),(+3,50%),(+3,48%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,89%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,12%.