Polonia, il Premier: "Se UE inizia guerra pronti a difenderci"

(Teleborsa) - Se la Commissione europea "" suldello stato di diritto, lasi "difenderà" con. Lo ha detto il Primo ministro polaccoin un'intervista al Financial Times accusando l'UE di aver avanzato richieste allacon unaed invitando, parallelamente,a togliere dal tavolo leMorawiecki detta la linea rispondendo a chi gli chiedeva se lapotesse porre il veto su decisioni critiche su una"Se qualcuno ci attaccherà in modo completamente ingiusto,", ha insistito il Premier polacco. "Riteniamo che questo sia un approccio già discriminatorio e un tipo di diktat. Ma se peggiorerà,".Ad accendere la miccia la recente sentenza delladi Varsavia stando alla quale due articoli (1 e 19) dei trattati europei non sono compatibili con la Costituzione polacca. Non si è fatta attendere la reazione furiosa della UE: "Siamo profondamente preoccupati, analizzeremo rapidamente i passi che prenderemo", ha detto la Presidente della Commissione UE von der Leyen. Sulla stessa linea il Commissario Ue alla Giustizia,che ha parlato di volontà" di proteggere i cittadini polacchi".E proprio in scia alla vexata quaestio sullo stato di diritto, si inserisce unè notizia-bomba di qualche giorno fa che ildavanti alla Corte di Giustizia dell’Ue: è stato il Presidente dell’Eurocamera Sassoli a dare mandato ai suoi servizi giuridici di procedere. Rarissima lama consentita dall’articolodel Trattato sull’Unione.