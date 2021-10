Sicurezza viaggiatori, partnership Allianz Partners-Italo

(Teleborsa) - Andare incontro alla sempre crescente attenzione verso lacon questo obiettivoo hanno stretto unache garantisce a tutti gli iscritti al Programma Fedeltàalcune agevolazioni tra le quali uno sconto sull’acquisto della polizzae la possibilità di accumularea per i propri viaggi.- che permette di avere insieme, in un’unica soluzione, le garanzie delle soluzioni MyMobility e MyCare, rendendole valide in caso di Covid e di qualsiasi altra pandemia - offre assistenzasette giorni su sette e per tutta la durata del viaggio, dalla partenza al ritorno a casa e, grazie alla Centrale Operativa H24 di Allianz Global Assistance, include inoltremedico per chi viaggia e/o per i cari rimasti a casa, con invio di un medico o ambulanza in caso di necessità, assistenza telefonica 24/7 con un team di specialisti, e il pagamento delle spese mediche in caso di imprevisti.Unastudiata per i clienti Italo, che dopo aver acquistato il proprio biglietto avranno la possibilità di aggiungere questo servizio offerto da Allianz Partners. Una collaborazione - chiarisce la nota - "mirata ad arricchire l’offerta di ancillary del pacchetto Italo Go, studiato per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori, mettendo a loro disposizione ogni servizio utile per rendere completa l’esperienza di viaggio"."Questagrazie allaproteggendo sé e i propri cari, sia in viaggio che a casa. La pandemia ha fatto emergere nuove esigenze e al contempo una nuova consapevolezza sull’importanza di assicurarsi. Grazie alla nostra partnership, i clienti Italo avranno quindi la possibilità di godersi il viaggio in serenità, sapendo di poter contare sul nostro supporto e assistenza in caso di necessità" ha commentato, Chief Sales Officer di Allianz Partners Italia.“Una partnership in linea con gli i: da inizio pandemia abbiamo messo al centro della nostra strategia la sicurezza delle persone, viaggiatori e dipendenti. Siamo la prima compagnia ferroviaria al mondo ad aver adottato i filtri HEPA, per garantire un ricircolo d’aria continuo. Questa nuova collaborazione con Allianz Partners è la riprova della nostra volontà di consentire ai passeggeri di viaggiare in tutta sicurezza e con il massimo dei servizi", sottolineaChief Commercial Officer di Italo.