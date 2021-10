Visibilia Editore, assemblea approva prestito obbligazionario convertibile

Visibilia Editore

(Teleborsa) - L'assemblea di, società che opera nel settore dell'editoria e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvatoconvertibile in azioni ordinarie della società cum warrant con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo massimo di 2 milioni di euro, suddiviso in quattro tranche.Via libera dai soci all', in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per un importo massimo dimediante emissione di azioni ordinarie.Approvate l'da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario e l'sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo dimediante emissione di azioni ordinarie.