WINDTRE, Gangi: "Flessibilità, fiducia e responsabilità nel nuovo modello di smart working"

(Teleborsa) - "La nostra intesa per lo, in partnership con le associazioni sindacali, rappresenta un accordo importante e innovativo, che introduce un nuovo modo di lavorare e un modello culturale basato su fiducia e responsabilità". Lo ha dichiarato, Direttrice Human Resources di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg."L’accordo, ha ricordato la manager, ridefinisce il lavoro da remoto in ottica post-emergenziale e lo caratterizza con un elevato livello di. L’impostazione adottata da WINDTRE, infatti, lascia al singolo dipendente la libertà di scelta sulla modalità di lavoro, smart o in ufficio, in base alle esigenze personali e professionali. Tra i punti di forza del nostro modello - ricorda la Direttrice HR - la creazione della, una carta dei buoni comportamenti per collaborare al meglio anche a distanza, e la grande attenzione riservata allaattraverso programmi di Learning & Development. Iniziative mirate a fornire alle persone di WINDTRE gli strumenti adeguati per affrontare il cambiamento nel mondo del lavoro e ad accrescere le loro competenze digitali"."Il nostro modello di smart working - conclude Rossella Gangi - oltre a essere accolto con grande soddisfazione dai dipendenti, ha ricevuto importanti riconoscimenti come l’inserimentoda parte di', un’ulteriore conferma dell’eccellenza delle politiche e delle strategie di WINDTRE nell’ambito delle risorse umane".