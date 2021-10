Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo, sostenuto dai conti incoraggianti giunti dalle trimestrali di diverse grandi società. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,57%.Sul mercato del lavoro, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Perde terreno l', che scambia a 1.788,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,01%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,75%.In salita lo, che arriva a quota +105 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,93%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,01%; bilancio decisamente positivo perche vanta un progresso dello 0,76%. Buona performance per, che cresce dello 0,80%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,58%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.624 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,14 miliardi di euro, in calo di 443,4 milioni di euro, rispetto ai 2,58 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,52 miliardi di azioni, rispetto ai 0,65 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,50%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,21%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,50%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,46%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,85 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+13,97%),(+6,10%),(+3,42%) e(+3,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,89%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,04%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.