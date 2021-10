Cingolani incorona Ecomondo e Key Energy: "Voi in prima linea per transizione ecologica"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Mercato e tecnologie innovative per lo sviluppo dellaleofferte dalriflettori puntati sullache prende forma e sostanza a Rimini, in occasione dell’inaugurazione didi. Oltrefino a venerdì 29 ottobr nel quartiere fieristico, per oltrtra esperti internazionali suiI due saloni, punti di riferimento internazionali per l’economia circolare e le energie rinnovabili, si sono aperti con l’evento di inaugurazione, che ha visto i saluti del presidente di IEGe del sindaco di Rimini,cui sono seguiti gli interventi diSottosegretario di Stato per l’Istruzione,Sottosegretario di Stato per la Transizione Ecologica e dell’Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna IrAssente per impegni istituzionali, il Ministro della Transizione ecologicaha voluto però mandare un messaggio importante a tutti i partecipanti.Voi renderete possibile questo complesso cambiamento della manifattura, della gestione energetica, della mobilità, del ciclo del rifiuto e della circolarità che dovranno creare un’Italia ancora più competitiva, sperabilmente leader in un mondo capace di produrre ricchezza senza distruggerne, di assicurare un’alta qualità di vita a tutti con un modello di sviluppo per il pianeta e non a spese del pianeta". Il ministro i ha voluto sottolineare che "E' un grande orgoglio rilevare come, anno dopo anno, questa Fiera sia diventata un punto di riferimento per"I prossimi quattro giorni – ha spiegato il presidente di IEGnel suo saluto inaugurale - rappresentano un appuntamento essenziale per il mondo della. Ecomondo e Key Energy, infatti, si svolgono nel contesto delimitato di un PNRR che investe sui settori fondamentali dei due saloni: economia verde e circolare, energie rinnovabili, mobilità e città sostenibili". Temi ai quali IEG ha voluto aggiungere quello della formazione, con l’avvio della Scuola di Alta Formazione per la Transizione Ecologica promossa da Ecomondo e diretta dall’Università di Bologna.Il neoeletto sindaco di Rimininel ricordare che solo pochi giorni fa sempre alla fiera di Rimini si è tenuto TTG, principale marketplace della filiera turistica, ha voluto sottolineare come "sono elementi che si fondono assieme, perché oggi il turista è sempre più attento agli aspetti della sostenibilità e mai come oggi questa va di pari passo con lo sviluppo. Ecomondo ne è la dimostrazione".PerAssessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna "questa edizione di Ecomondoperché si svolge alla vigilia della COP26 di Glasgow. Già oggi – ha sottolineato – in Emilia-Romagna ci sono oltre 6mila imprese legate alla Green Economy, ma per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della transizione ecologica abbiamo bisogno di, Sottosegretario di Stato per l’Istruzione, ha poi ricordato che in questo appuntamento centrale per il nostro Paese, la scuola è fondamentale. "Alla transizione ecologica serve anche una transizione culturale, per formare cittadini capaci di comprendere e fare propri gli sforzi necessari. I nostri– ha aggiunto -"Per raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica non c’è bisogno solo di un ministero dedicato, ma di un lavoro di squadra tra istituzioni, cittadini e imprese. Ripartiamo da Ecomondo consapevoli che non c’è tempo da perdere per cambiare e che ciascuno di noi rappresenta un pezzo importante di questo percorso", sottolineaSottosegretario di Stato per la Transizione Ecologica.La mattinata è poi proseguita con l’apertura della 10ª edizione degli Stati Generali della Green Economy, in cuipresidente della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, ha illustrato la Relazione 2021 sullo stato della Green Economy in Italia. Nel frattempo, nel quartiere fieristico di Rimini proseguono incontri e business meeting, a conferma di quanto sia vivo e produttivo il