Compagnia dei Caraibi, KT&Partners conferma target price e stime

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermato ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, a 6,03 euro (pari a un premio del +41% rispetto al prezzo corrente) e il propriosul titolo ad "Add".Secondo la società di advisory finanziaria, Compagnia dei Caraibi ha ottenuto "", con ricavi pari a 14,8 milioni di euro (+91% sul 2020, in linea con le stime di KT&Partners), un EBITDA a 1,3 milioni di euro (+131% anno su anno e +2% sulle previsioni) e un EBITDA margin all'8,4%.Gli analistiricavi 2021 a 35,5 milioni di euro, per raggiungere 70,5 milioni di euro entro il 2024. Anche l'EBITDA è previsto in crescita a un CAGR20-24 del 48,1%, con un margine EBITDA che passerà dal 9,4% nel 2021 al 14,4% nel 2024.