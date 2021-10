ESI, commessa da 25,3 milioni di euro per 6 impianti fotovoltaici

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha firmato uncon un primario gruppo del settore energetico a livello nazionale e internazionale per la realizzazione diper un valore complessivo di 25,3 milioni di euro. L'inizio delle attività è previsto per il mese di novembre 2021 e la commessa sarà di competenza per 2,5 milioni di euro dell'esercizio 2021 e per 22,8 milioni di euro dell'esercizio 2022.Il progetto prevede l'installazione dicon l'utilizzo di tracker monoassiali e un'architettura complessiva in configurazione inverter di stringa con cabine di raccolta interne al campo solare, spiega la società in una nota."Siamo onorati di poter aggiungere al nostro albo clienti uno dei primari gruppi nel settore energetico - ha commentatodi ESI - L'accordo, che ha subito un rallentamento a causa dell'aumento del costo delle materie prime dovuto alla pandemia, vedrà l’inizio della realizzazione delle prime due centrali, per un totale di 16 MWp, già a partire dal prossimo novembre 2021".