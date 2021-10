Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell

maxi-ordine di Hertz

Facebook

Alphabet

Microsoft

Twitter

Apple

Amazon

General Electric

Tesla

United Parcel Service

Eli Lilly

Hasbro

(Teleborsa) - Dopo una prima seduta di settimana chiusa in positivo (in particolare il Nasdaq spinto al +12% di Tesla in seguito al), i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori rimane sulla stagione delle trimestrali e in particolare su quelle dei big tecnologici. Ieri seraha diffuso risultati contrastanti , mentre oggi sono attesi i dati di. Giovedì toccherà adIl contratto sulguadagna lo 0,33% a 35.858 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,42% a 4.585 punti. Il derivato sulsegna un +0,58% a 15.604 punti.Sul, prima dell'Opening Bell saranno diffusi l'indice dei prezzi delle case S&P/Case-Shiller e 'lFHFA Housing Price Index (HPI). Dopo l'apertura della Borsa il Conference Board pubblica i dati sulla fiducia dei consumatori, la FED di Richmond quelli sullo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della nazione e il Census Bureau quelli sulle vendite di case nuove.Tra ici sono(ha rivisto al rialzo l'outlook dopo la trimestrale positiva),(ha superato i 1.000 miliardi di capitalizzazione dopo che il colosso dell'autonoleggio Hertz avrebbe ordinato 100.000 auto), balzo dell'utile del 23% nel terzo trimestre 2021),(trimestrale in chiaroscuro), 3M (trimestrale oltre le attese),(ha avvertito che i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento colpiranno le vendite durante le festività).