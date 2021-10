HERA avanti negli obiettivi di riciclo: recuperato oltre il 90% della differenziata

HERA

(Teleborsa) -, la multiutility bolognese quotata a Piazza Affari,in termini di, avendo ormai raggiunto sui territori serviti unaed arrivando a superare anche l’85% in centri abitati di dimensioni significative come Ferrara. Già centrato il target comunitario al 2025 sul tasso di riciclo dei rifiuti urbani (55%), mentre per quanto concerne il– a fronte di un obiettivo che Bruxelles fissa al 70% entro il 2030 –%. Questi risultati di rilievo illustrati oggi addai vertici del Gruppo Hera.Presentata la, che rendiconta quanto e come viene valorizzata la raccolta differenziata. Dal rapporto emerge che nei territori serviti vienedi quello che i cittadini differenziano. Le percentuali di riciclo delle singole matrici, infatti, sono spesso estremamente elevate e comprese – perlopiù – fra l’87 e il 99%.La raccolta differenziata - emerge dal rapporto - crea anche valore economico e lavoro: sono circain aziende – 46 quelle operanti nel solo territorio servito - con undi euro. Coinvolti, nel complesso, 60 impianti di prima destinazione e 213 impianti di recupero finale, di cui 167 finalizzati al riciclo vero e proprio della materia."I risultati raggiunti ci confermano la bontà della strada intrapresa e le nostre eccellenze impiantistiche oggi sono quanto mai decisive per soddisfare gli standard di aziende e territori che, giustamente, si mostrano sempre più esigenti", ha affermato, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, aggiungendo "le previsioni sulla ripresa economica in corso pongono al settore ambiente una domanda crescente di servizi a cui intendiamo continuare a rispondere in maniera efficace, facendo leva anche sulle sinergie dei diversi business che gestiamo, per contribuire a fare in modo che tale ripresa proceda di pari passo con la sostenibilità, così da armonizzare gli interessi di tutti gli attori in gioco"."Per noi è fondamentale continuare a essere un riferimento e un soggetto abilitante per tutti coloro, dalle aziende ai singoli cittadini, che intendono fare la loro parte per promuovere un’economia sempre più circolare, e la reputazione conquistata sul campo ci serve esattamente per consolidare il coinvolgimento attivo di tutti", ha dichiarato l'Amministratore delegatodella raccolta differenziata, che ha quale primo risultato quello di, con un, superiore del 10% al dato medio nazionale e pari al 13% della bolletta. Di qui l'esperienza degli, divertenti giochi online che aiutano a fare sempre meglio la raccolta differenziata, che si aggiungono all’app gratuita del, che dopo 10 anni ha ormai superato i 700 mila download e da tempo fornisce indicazioni precise sulle corrette modalità di conferimento dei diversi materiali.Il Gruppo Hera si conferma primo operatore nazionale del settore ambiente per volumi di rifiuti trattati (6,6 milioni di tonnellate nel solo 2020), grazie anche ad una dotazione infrastrutturale forte di circa 90 impianti all’avanguardia, n grado di farsi carico in modo efficace di ogni tipologia di rifiuto, massimizzandone recupero e riciclo.