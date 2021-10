L'indice del settore telecomunicazioni in rialzo (+1,01%), brilla Giglio Group

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 9.707,9, con una performance positiva dell'1,01%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 284, dopo aver avviato la seduta a 284.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,16%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,07%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, risultato positivo per, che lievita dell'1,87%.