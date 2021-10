Patto di stabilità, MES: rivedere limite rapporto debito/PIL da 60% a 100%

(Teleborsa) -sempre al 3%, ma limite delal 100% (invece dell'attuale 60%). È questa la principale proposta per laarrivata dal Meccanismo europeo di stabilità (), l'istituzione che fornisce assistenza ai Paesi della zona euro che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà finanziarie. Lo si legge in un Discussion Paper pubblicato come contributo al dibattito pubblico lanciato dalla Commissione europea per la revisione della governance economica del Vecchio Continente.Partenendo dal presupposto che la crisi pandemica ha cambiato radicalmente il panorama economico europeo, il MES sostiene che nel medio termine lee nel lungo termine possono rafforzare l'impegno verso posizioni di bilancio sostenibili e stabilizzare i livelli del debito pubblico."Gli Stati membri con un debito superiore alla soglia del 100% dovrebbero inoltre adottare un obiettivo espresso in termini di saldo primario (la differenza tra spese ed entrate, al netto degli interessi passivi, ndr) coerente con un ritmo comune di riduzione del debito predeterminato", si legge nella proposta. Richiedere a tutti gli Stati membri dell'area euro di convergere all'attuale valore di riferimento del 60% del debito rispetto al PIL appare infatti "" e "del quadro di bilancio". Resterebbe la procedura per chi sfora e, in caso di violazioni ripetute, si suggerisce di valutare la possibilità di tagliare i fondi del bilancio UE.L'istituzione è consapevole che la revisione del Patto di Stabilità sarà un processo lungo, ma sottolinea che "unper la loro attuazione man mano che la crescita accelera, potrebbe aiutare a stabilizzare le aspettative e aumentare la trasparenza". Inoltre, percorsi credibili di riduzione del debito potrebbero contribuire a".