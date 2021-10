Positiva Wall Street, spicca il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

materiali

utilities

Walt Disney

Home Depot

Visa

Wal-Mart

American Express

Amgen

Verizon Communication

McDonald's

Tesla Motors

Moderna

Illumina

Ross Stores

Henry Schein

Stericycle

Mattel

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 35.741 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.566 punti.Sale il(+1,04%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,57%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,11%),(+1,44%) e(+0,90%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,58%),(+1,43%),(+1,26%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,56%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%.Tra i(+12,66%),(+7,05%),(+2,84%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,61%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,4%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20,1%; preced. 19,9%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 108,8 punti; preced. 109,3 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1%; preced. 1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,86 Mln barili; preced. -431K barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 6,7%).