Promotica, nuove attività di fidelizzazione con società del settore petrolifero

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha comunicato l'avvio di duecon realtà internazionali attive nel settore petrolifero,La prima operazione, una short-collection che terminerà il 15 gennaio 2022, è commissionata da NIS Petrol Bulgaria (parte di NIS Petrol) e prevede in palio una, marchio di articoli casalinghi Made in Italy di Adamo. La seconda operazione, che proseguirà fino al 23 gennaio 2022, è commissionata da VIADA Lituania e prevede che i clienti VIADA possano acquistare unascontati di oltre il 70%, dopo aver accumulato 5 o 10 bollini.Secondodi Promotica, leper due motivi. "In primis, danno il via all’attività di Promotica quale loyalty program Provider nel settore petrolifero, un mercato estremamente frammentato e competitivo, dove le maggiori aziende stanno sfruttando le leve della fidelizzazione per differenziarsi ed instaurare rapporti duraturi con i clienti - spiega il CEO - In secondo luogo, le due commesse rappresentano tasselli cruciali del c, target chiave del processo di espansione all'estero della società".