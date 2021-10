Seduta positiva a New York

Facebook

(Teleborsa) - Avvio in rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che rimane concentrata sullae in particolare su quelle dei big tecnologici. Ieri seraha diffuso risultati contrastanti, mentre oggi sono attesi i conti di Alphabet, Microsoft e Twitter. Giovedì toccherà ad Apple e Amazon.Sul fronte macroeconomico, prima dell'Opening Bell sono stati diffusi l'indice dei prezzi delle case S&P/Case-Shiller e l'indicatore FHFA Housing Price Index . Tra poco sono attesi i dati sulla, la Fed di Richmond sullo stato del business nel quinto distretto manifatturiero della Nazione e il Census Bureau sulle vendite di case nuove.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 35.840 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.590 punti. Buona la prestazione del(+0,92%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,73%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,03%),(+0,98%) e(+0,61%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,64%),(+1,39%),(+0,89%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,23%),(+2,46%),(+2,32%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.