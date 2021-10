Sourcesense, ricavi in crescita del 38% nei primi nove mesi 2021

Sourcesense

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, ha registratopari a 13,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 38% circa rispetto al 30 settembre 2020 (10,1 milioni di euro). Laè pari a 4,1 milioni di euro (cassa), in miglioramento di 2 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 (cassa per 2,1 milioni di euro)."I primi nove mesi confermano i positivi trend del primo semestre - ha commentatodi Sourcesense - Un ulteriore tassello, che mi fa essere fiducioso per la chiusura dell'esercizio 2021 con performance positive. In linea con la nostra filosofia di sviluppo continuiamo a potenziare le linee di business maggiormente redditizie quali le soluzioni cloud e le Enterprise App, nonché aper dare ulteriore impulso alla nostra crescita".