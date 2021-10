Stati Generali della Green Economy, a Ecomondo presentata la roadmap al 2030

(Teleborsa) - Un percorso con obiettivi precisi al 2030 e, soprattutto, una legge sul clima. Con questi strumenti l'Italia ha le carte in regola per diventare una delle locomotive europee della green economy. Nel prossimo decennio il nostro Paese può fare grandi passi in avanti grazie alla decarbonizzazione e all'economia circolare; al piano europeo di Green Deal e alle risorse del PNRR; alle nuove opportunità di innovazione e investimento; rafforzando e rilanciando, così, importanti settori produttivi di beni e servizi nazionali. È quanto emerge dellache, hanno preso il viaLa due giorni green, che vede al centro le sfide dei prossimi 10 anni, è organizzata dalcomposto da 68 organizzazioni di imprese, in collaborazione con ile lae con il supporto tecnico dellaLaprevede di approvare una legge per la protezione del clima per aumentare il passo nelle misure per la neutralità climatica, raddoppiare le rinnovabili dal 20 al 40% e tagliare il consumo di combustibili fossili del 40% al 2030, introdurre misure di adattamento e coinvolgere attivamente le città nel raggiungimento dei target climatici; valorizzare e sviluppare i potenziali dell'Italia per l'economia circolare e il riciclo vincolando almeno il 50% delle risorse del PNRR per sostenere progettazione e innovazione di processi produttivi e di prodotti in direzione circolare, semplificare le procedure End of waste e promuovere l'impiego di materiali riciclati; accelerare la decarbonizzazione dei trasporti aumentando gli investimenti per il trasporto pubblico locale, disincentivando l'uso dell'auto privata in città e approvando una legge quadro per la mobilità condivisa; sostenere la transizione ecologica dell'agricoltura; approvare la legge per la tutela del suolo; migliorare la tutela e la valorizzazione del capitale naturale e recuperare i ritardi dell'Italia nella digitalizzazione per sostenere la transizione ecologica."L'Italia non deve perdere questa occasione: deve puntare, con più decisione, a far parte delle locomotive europee della green economy – ha dichiarato–. Vincendo la sfida della neutralità climatica con un'economia decarbonizzata e competitiva, capace di generare maggior occupazione e un miglior benessere, si costringerà così anche la Cina e gli altri paesi ritardatari, ad inseguire. Ritengo giusto sollecitare la Cina, che è una superpotenza economica, alla Cop 26 affinché prenda maggiori impegni reali per l'attuazione dell'Accordo di Parigi, respingendo il suo tentativo di nascondersi dietro ai Paesi in via di sviluppo, per mascherare il suo disimpegno. Non si può però consegnare alla Cina l'esito della Cop 26, anche perché con la conferma di un massiccio uso del carbone, rifiutando impegni di riduzione delle proprie gigantesche emissioni di gas serra fino al 2029 e rinviando il suo percorso di decarbonizzazione, la Cina ha già deciso. Il successo della Cop 26 dipende dal consolidamento dell'alleanza dei Paesi che si stanno impegnando per la neutralità climatica, guidati dall'Europa e dagli Stati Uniti: l'alleanza di coloro che, non senza difficoltà, stanno facendo della neutralità climatica una leva di Green Deal, per superare la recessione causata dal Covid".La fotografia dell'Italia green scattata dalla Relazione sullo stato della Green Economy rileva un calo ancora insufficiente delle emissioni di gas serra nel 2020; solo 800MW di nuovi impianti di rinnovabili elettriche installati nel Paese nel 2020; buone performance dell'Italia nell'economia circolare; vendite triplicate di auto elettriche tra il 2019 e il 2020. Nel dettaglio le, a causa della pandemia, ma nel 2021 hanno riprese a crescere, si stima del 6%, non rispettando così il senso del Green Deal che vuole una ripresa senza aumento di emissioni. Se l'Italia recepisse il nuovo target europeo di riduzione del 55% al 2030, – sottolinea la Relazione – dovrebbe tagliare le proprie emissioni entro i prossimi 10 anni del 26,2, riducendole del 2,6% all'anno nei prossimi 10 anni. Nel 2020 gli eventi estremi connessi aisono stati quasi 1.300, nel 2011 non raggiungevano i 400. Nel 2020 in Italia ilè stato di 21,5 Mtep , 0,4 Mtep in meno del 2019 . Nel 2020 le rinnovabili termiche si sono fermate a 10,1 Mtep, meno del 2008, le rinnovabili nei trasporti sono state 1,3 Mtep, lo stesso valore del 2019 e più basso di quello del 2012. Nel 2020 le rinnovabili elettriche sono cresciute solo di 1 TWh (+1%) e sono statiPer raggiungere il target europeo si dovrebbero installare almeno a 6.000 MW annui per i prossimi 10 anni. Nel 2020 isi sarebbero ridotti del 9,2% rispetto all'anno precedente: un calo in linea con quello del PIL (-8,9%), a conferma che la contrazione dei consumi di energia è stata causata dalla crisi generata dalla pandemia.nessun percorso di decarbonizzazione può prescindere da un loro pieno coinvolgimento. La sfida della neutralità climatica è un impegno decisivo per il futuro delle città, ma anche una occasione di riqualificazione ecologica. In vista dellaper promuovere un nuovo protagonismo delle città per il clima e sostenere un, lo scorso 8 luglio è stata presentata dalche ha già ricevuto le adesioni di oltre 45 città italiane. L'Italia nel 2020 si classifica prima fra i cinque principali Paesi europei per produttività delle risorse (misurata in euro di PIL per kg di risorse consumate), con 3,7 €/kg, davanti a Francia, Germania, Spagna e Polonia.pari al 51% dei rifiuti prodotti, seconda in Europa dopo la Germania. Per il tasso di utilizzo circolare dei materiali (CMU) che misura il grado di impiego dei materiali riciclati all'interno dell'economia in relazione all'uso complessivo di materie prime, l'Italia si colloca al secondo posto dopo la Francia.rispetto al 2019, anche se la riduzione sembra rientrare nel 2021. Pare costante ormai la discesa delle vendite delle auto diesel – dal 53% del 2017, fino al 33% del 2020 e anche a benzina: dal 44% del totale immatricolato del 2019 al 38% dell'ultimo anno. Si avvantaggiano le alimentazioni alternative – Gpl/metano, ibrido, elettrico (full electric e plug-in) – che nel 2020 rappresentano quasi il 30% del nuovo immatricolato. Il traino all'ascesa delle alimentazioni alternative è dato dalla penetrazione delle alimentazioni ibride, che segnano il sorpasso sulle alimentazioni Gp-metano. Le, dallo 0,9% al 4,3% del mercato. L' Italia però è ancora molto lontana dal target di 6 milioni di auto elettriche al 2030. L'agricoltura italiana anche nel 2020, nonostante una lieve contrazione, ha confermato il suo primato europeo. Continua a crescere il, a inizio 2020 interessava circa 2 milioni di ettari, circa il 15% della Sau, + 78,9 % rispetto al 2010. Secondo lanel 2030 l' agricoltura biologica deve interessare almeno il 25% della superficie agricola Ue. L'Italia è leader in Europa per numero di prodotti DOP, IGP, STG. Nell'ultimo decennio la distribuzione di fertilizzanti è diminuita leggermente (-1,3 %), quella di prodotti fitosanitari si è ridotta in modo più consistente (- 6,5 %), ma le emissioni di gas serra del settore agricolo nel decennio non sono diminuite. Non cessano, infine, gliL'Italia è il Paese europeo che preleva la maggiore quantità di acqua dolce per uso potabile da corpi idrici superficiali o sotterranei e si colloca al secondo posto per valori di prelievo pro-capite. Il consumo di suolo continua a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate. Nel 2020, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 56,7 km2, in media, oltre 15 ettari al giorno, due metri quadrati di suolo ogni secondo. L'Italia non ha raggiunto l'obiettivo di un soddisfacente stato di conservazione di habitat e specie stabiliti dalle Direttive Habitat e Uccelli ed è lontana dal target di qualità "buono" per i corpi idrici della Direttiva quadro sulle acque: siamo al 40%.