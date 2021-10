Terna, consumi elettrici in crescita dell'1,9% a settembre

Terna

(Teleborsa) -. Secondo i dati resi noti da, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, sono statidi energia elettrica con unarispetto allo stesso mese del 2020 e del 2% rispetto a quello del 2019.A livello industriale, l’indice IMCEI, che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti "energivori" (cemento, calce e gesso, siderurgia, chimica, meccanica, mezzi di trasporto, alimentari, cartaria, ceramica e vetraria, metalli non ferrosi), ha registrato unarispetto a settembre di un anno fa, grazie alla crescita di quasi tutti i comparti monitorati, e del 4,1% sul periodo pre-Covid (settembre 2019).Nel dettaglio, il mese di settembre ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (22) e una temperatura media mensile superiore di circa 0,4°C rispetto a settembre del 2020. Ile corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta inIn, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura ha fatto registrare unarispetto al mese precedente (agosto 2021). Neidel 2021, la domanda elettrica in Italia è inrispetto all’omologo periodo dello scorso anno (invariato il dato in termini rettificati).A settembre la domanda di energia elettrica è stata(23,1 miliardi di kWh) , che ha registrato unarispetto a settembre 2020. Lecomplessivamentemensile. In lieve aumento le fonti di produzione geotermica (+0,9%) e fotovoltaica (+0,4%); in flessione tutte le altre (idrica -23,3%; eolica -26,2%; termica -1,5%). Per quanto riguarda il, che ha coperto la parte restante della domanda, la variazione è pari a +100% per un effetto combinato dell’aumento dell’import (+70,6%) e di una riduzione dell’export (-61%).