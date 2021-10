Tim Brasil, utile netto in aumento nel terzo trimestre 2021

gruppo TIM

(Teleborsa) -ha registrato un utile trimestrale in aumento e leggermente superiore alle attese di mercato. Lo annuncia TIM Partecipacoes, controllata brasiliana del, che ha reso noti i risultati semestrali ieri sera dopo la chiusura della Borsa. In particolare, l'normalizzato è stato di 474 milioni di reais (oltre 73 milioni di euro), in aumento del 21,4% sullo stesso periodo dello scorso anno e superiore ai 455,5 milioni di reais attesi dal mercato, secondo dati Refinitiv.L'normalizzato è stato di 2,167 miliardi di reais (+4,5%). "I principali driver di questa crescita sono stati la performance dei ricavi dei servizi mobili (Postpaid + Customer Platform) e una buona performance sui costi", sottolinea la società. Isono stati di 4,5 miliardi di reais (circa 700 milioni di euro), in aumento del 2,8%.Lato operativo, l'(ovvero il ricavo medio per utente) del segmento Mobile ha registrato una crescita a del 4,4% anno su anno, raggiungendo i 26,5 reais. La base dia banda ultralarga è cresciuta del 7,7% a 675.000.