UPS, balzo dell'utile del 23% nel terzo trimestre 2021

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciato unconsolidato del terzo trimestre 2021 di 23,2 miliardi di dollari, in aumento del 9,2% rispetto al terzo trimestre del 2020. L'consolidato è stato di 2,9 miliardi di dollari, in aumento del 22,6% rispetto al terzo trimestre del 2020. L'è stato di 2,65 dollari, il 18,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2020."Le azioni che stiamo intraprendendo nell'ambito del nostro quadro strategico per migliorare la qualità dei ricavi, aumentare la produttività e rimanere disciplinati sull'allocazione del capitale stanno guidando la nostra performance finanziaria positiva", ha affermatodi UPS.Per l'intero anno nel 2021, la società stadi margine operativo rettificato consolidato a circa il 13% e prevede che il rendimento rettificato del capitale investito sarà di circa il 29%. Le spese in conto capitale sono ora previste per circa 4,2 miliardi di dollari e l'aliquota fiscale effettiva della società dovrebbe essere di circa il 22,5%.