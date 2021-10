Adr, Troncone: aeroporto Fiumicino più innovatore a livello europeo

(Teleborsa) - Il Leonardo da Vinci risulta essere l'aeroporto più innovatore a livello europeo. Aeroporti di Roma ha ricevuto, infatti, da Aci Europe un altro prestigioso riconoscimento. E' il "Digital Transformation Award". Lo ha annunciato a Fiumicino l', a margine ieri della presentazione del prototipo del "VoloCity" , il taxi aereo elettrico che collegherà lo scalo a Roma dal 2024."Abbiamo appreso proprio ieri sera che, dopo tre anni di riconoscimento peranche a livello di Nazioni Unite, è un nuovo tassello che premia la nostra strategia che guarda all'innovazione e che ci rende ancora più riconosciuti al livello continentale - ha dichiarato Troncone - .. Ma c'è ancora di più: stiamo per lanciare un'iniziativa mirata ad attrarre start up a livello internazionale, con un bando già attivo. Ed: ne ospiterà 6-7, e saranno le nuove idee per il futuro e l'innovazione", ha concluso l'AD.