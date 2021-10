Borse europee caute. Focus su BCE e inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e per il resto delle Borse europee, mentre la stagione delle trimestrali va avanti a pieno ritmo, sia negli USA sia in Europa. L'attenzione degli investitori resta concentrata sul vertice di domani, giovedì 28 ottobre, del consiglio direttivo dellaSul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. L'è sostanzialmente stabile su 1.789,7 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 83,52 dollari per barile, con un calo dell'1,33%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.tentenna, che cede lo 0,25%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,23%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,40%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.509 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,26%),(+0,80%) e(+0,77%) che ha appena annunciato i risultati del primo trimestre dell'esercizio 2021-2022.Debole, invece,, che ottiene -2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.scende dell'1,51%.di Milano,(+12,98%),(+1,65%),(+1,53%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,47%.