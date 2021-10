Borse europee deboli, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in una seduta dominata dalla pubblicazione delle trimestrali delle grandi aziende del Vecchio Continente e dall'attesa per lache torna a riunirsi stasera e domani.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 83,36 dollari per barile, in netto calo dell'1,52%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,34%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,20%. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,39% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.521 punti.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65% rimbalzando al calo della vigilia colpito da prese di profitto.Giùche prosegue le contrattazioni a -1,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.del FTSE MidCap,(+6,15%),(+1,65%),(+1,26%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%.