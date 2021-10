Eventi e scadenze del 27 ottobre 2021

Amplifon

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoRome Art Week - Per la settimana dell'arte romana è previsto un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi e appuntamenti virtualiEU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 - Importante evento dal tema "Towards 2030: Reshaping the European energy system" dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia in EuropaEcomondo e Key Energy 2021 - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per la green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition GroupBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiG20 - 5° Sherpa Meeting including a Joint Meeting with the Finance Deputies, a RomaG20 - L20 SummitBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaTesoro - Asta BOT- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive III trimestre esercizio 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30.9.2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati trimestrali al 30 settembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel terzo trimestre e complessivamente nei primi nove mesi dell’esercizio 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2021- CDA: Approvazione della Relazione Trimestrale Consolidata al 30.9.2021