Figliuolo punta dritto al 90% di vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore 4.598 casi

(Teleborsa) - "e senza precedenti, che ha portato in pochi mesi proteggere oltre 46,5 milioni di italiani, che rappresentano oltre l'86% della popolazione over 12". Lo ha annunciato oggi il Commissario per l'emergenza, in un videomessaggio per il Salone della Giustizia.Il Generale ha confermato chedavanti a Francia, Germania e Regno Unito ed ha sottolineato che questi risultati "sono stati raggiunti"."La campagna sta continuando", ha ribadito Figliuolo, citando anche la recente novità della, "per ora riservata a immunocompromessi, personale sanitario, ai più vulnerabili, al personale e agli ospiti dell RSA e tutte le persone che abbiano superato 60 anni d'età e hanno completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi".Secondo un, pubblicato oggi, la curva epidemiologica non avrebbe subito il temuto "effetto scuola", grazie soprattutto alla vaccinazione volontaria di molti studenti ed alla progressiva copertura vaccinale della popolazione generale, ma risultano ancorapari al 27,3% del totale.Frattanto, ievidenziano che, nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati, in aumento rispetto ai 4.054 di ieri, erispetto alle 48 precedenti. Effettuati in Italia 468.104 tamponi molecolari e antigenici, in calo rispetto ai 639.745 del giorno precedente, con un tasso di positività èin aumento all'1% dallo 0,6% di ieri.Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 75.365 (319 in più). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 341, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.615 (11 in più rispetto a ieri).