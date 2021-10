Franco: valorizzare giovani vera sfida per crescere

(Teleborsa) - L'obiettivo di una crescita "strutturalmente più alta" per ilpassa dalla capacità di creare. Lo ha sottolineato il Ministro dell'Economia, intervenendo a Bergamo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia della Guardia di Finanza, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di numerosi membri del Governo: il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dell'Interno Luciana Lamorgese, dell'Univesità Maria Cristina Messa, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.Un obiettivo, quello di valorizzare i giovani, rispetto al qualeFranco ha prima ricordato i dati molto negativi dell'Italia in termini di istruzione e competenze: quantitativi, dalla percentuale di posti di asilo nido fino alla percentuale di diplomati e laureati, ma anche qualitativi, con competenze rilevate al di sotto della media OCSE. E ha poi sottolineato come lo sviluppo delle economie avanzate è invece "connesso con l'innovazione tecnologica" e con la capacità di insistere su "settori di produzione ad alto valore aggiunto". Dunque "che sappiano soddisfare le richieste del mercato del lavoro in termini competenze, sia umanistiche che tecniche, e assicurare un costante aggiornamento professionale per un sistema che deve affrontare la doppia transizione ambientale e digitale".Questa, ha osservato Franco, èL'aspetto invece peculiare della realtà italiana è ", dato ancora più accentuato nel Sud, "non compensato" dall'attrazione di giovani dall'estero: "Nel 2019 quasi 70 mila giovani con meno di 40 anni hanno lasciato il paese. In meno di 10 anniI rientri sono stati pari a poco piu' di un quarto". Giovani che lasciano l'Italia "perchè cresciamo poco e cresciamo poco perchè non valorizziamo i giovani", un vero e proprio "circolo vizioso". Dunque "cambiare passo su questa tendenza è il vero nodo della politica italiana" e il P"L'attuazione delrichiederà la capacità della Guardia di Finanza di intercettare e neutralizzare possibili, ha proseguito Franco.