Gruppo CAP, Russo: immaginare l'Economia Circolare come il cubo di Rubik, serve approccio olistico

(Teleborsa) - Un approccio olistico che includa tutti gli aspetti dell'Economia circolare per cambiare la cultura d'impresa e pensare ad un nuovo modello di sviluppo. È unin chiave green la proposta portata agliin corso alla Fiera di Rimini all'interno di Ecomondo – la kermesse dedicata all'economia circolare e all'economia verde – dal presidente e amministratore del Gruppo CAP,. "Il cubo di Rubik è un giocattolo che tutti conosciamo e che quando prendiamo in mano per la prima volta tendiamo a farlo un colore alla volta: prima il giallo, poi il verde, il rosso, etc. Invece non funziona così – ha spiegato Russo ai microfoni di Teleborsa –. Questa metafora deve valere anche per l': l'approccio olistico vuol dire che quando noi facciamo degli investimenti dobbiamo considerare l'aspetto idrico, l'aspetto energetico il, rapporto con l'agricoltura, il rapporto con il food, quello con il rifiuto"."Immaginare degli impianti con un approccio olistico vuol dire cambiare totalmente lae vuol dire pensare all'economia circolare come un nuovo modello, come un paradigma del fare impresa", ha proseguito. Ilha portato ad Ecomondo anche il suo "esempio" di cubo di Rubik, lo: "un impianto che abbiamo trasformato in una moderna bioraffineria che oggi praticamente a scarto 0 recupera il biogas, produce il biometano e recupera tutte le acque per poterle conferire, anche non depurate per altri usi".Quanto alla possibilità diquesto approccio anche ad altre, Russo ha spiegato: "si va per tentativi, si impara piano piano. Quindi sicuramente siamo sulla buona strada ma non possiamo dirci pronti. Ma non lo saremo mai perché probabilmente questo sistema è un sistema che cambia rapidamente, al quale dovremo ogni volta adattarci. Un po' come con i".