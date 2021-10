In flessione il comparto media dell'Italia (-0,93%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

Sole 24 Ore

Cairo Communication

Class Editori

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per l', che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha aperto a quota 11.452,1, in diminuzione dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 270.Tra ledi Piazza Affari, rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,53%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,47%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,61%.