Intesa Sanpaolo e AICCON presentano Osservatorio su "Finanza e Terzo Settore"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -- Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit hanno pubblicato la. L'indagine rivela che il 54,4% dei soggetti intervistati (cooperative sociali e imprese sociali) prevede nuovi investimenti per il 2021, indirizzati per il 34,3% a potenziare il proprio capitale umano. Le previsioni sugli investimenti per l’anno in corso sono state confermate anche se in forte diminuzione rispetto al 2019 ante pandemia nel 2019 (-31,3%).Per gliprevisti, la principale fonte di copertura è costituita(50,4%), cui fanno ricorso soprattutto le cooperative sociali di inserimento lavorativo (55,2%), seguito dalle r(27,6%), cui fanno ricorso principalmente i consorzi (42%). L’83% delle imprese che hanno fatto richiesta di finanziamento alle banche nell’ultimo triennio (32,8%) ha ottenuto l’intero importo richiesto. La principale modalità didei finanziamenti ottenuti è data dagli investimenti a medio-lungo termine (47,2%).Rimane(44%), in particolar modo tra i consorzi (58,3%). Lo strumento più conosciuto e utilizzato risulta essere quello dei finanziamenti agevolati (es. Fondo Rotativo per le imprese del MISE, fondi con provvista agevolata BEI, ecc.). Inoltre, il 58,4% delle organizzazioni ha avviato percorsi di misurazione di impatto sociale delle proprie attività.L'Osservatorio, come in passato, ha analizzato i2018-2020): nonostante la situazione di emergenza 7 organizzazioni su 10 (-21% sulla rilevazione precedente) dichiarano di aver effettuato investimenti in tale periodo di osservazione., responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, ha ricordato che "il 2020 è stato un anno complesso per le organizzazioni del Terzo settore le quali hanno dovuto ripensare le proprie attività", poiché "sono stati amplificati enormemente i bisogni socio-sanitari o, come nel caso della cultura, sono state azzerate le attività"."Il mondo della cooperazione sociale è consapevole che è occorre investire per ripartire", ha sottolineato, direttore AICCON, aggiungendo "il capitale umano diventa la prima delle risorse da mobilitare e riqualificare e le strategie di sostenibilità attivate sono sempre più plurali e aperte ad investitori e strumenti ad impatto".L’Osservatorio quest’anno per la prima volta si arricchisce d, in collaborazione e con il patrocinio di Confcooperative-Federsolidarietà e Legacoopsociali, volta a rilevare il sentiment e le prospettive future di sviluppo delle imprese sociali che restituisce unsoprattutto rispetto alla loro dimensione occupazionale (nel 31% dei casi) a fronte di una maggiore difficoltà sul piano economico. "Con riferimento al corso del 2021, le imprese sociali interrogate hanno dichiarato unada un punto di vista economico - in aumento sia il margine di profitto (+13 sul 2020) che il risultato economico (+23 sul 2020) - ch– sostanzialmente invariato il numero di dipendenti (+5 sul 2020)", ha aginto, direttore scientifico di Ipsos Italia.