Italgas, Gallo: interessati a M&A domestico. Abbiamo spazio in bilancio

Italgas

(Teleborsa) - "L'appetito per eventuali acquisizioni domestiche c'è. Abbiamo ancora spazio nel nostro bilancio per farne. Confermiamo quindi il nostro, anche in considerazione del fatto che - come verrà aggiornato nel prossimo piano industriale - le tempistiche delle gare sono nuovamente in ritardo, quindi quello che ci aspettavamo che accadesse nel 2021-2022 potrebbe probabilmente essere ritardato". Lo ha detto il CEO didurante la call con gli analisti che ha seguito l a pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2021 Italgas ha confermato i target per il 2021, con Gallo che ha sottolineato come i risultati dei nove mesi "confermino ladel gruppo e che la performance ambientale sia un forte obiettivo per il gruppo". Quanto all'"prevediamo di rimanere sotto i 5 miliardi di euro entro fine anno, non considerando la spesa per Depa, il cui closing avverà tra la fine dell'anno o forse ad inizio gennaio"."Non abbiamo avuto problemi significativi riguardo lafinora, e non ne prevediamo per il futuro", ha risposto il numero uno della società a una domanda sul tema da parte di un analista.Per quanto riguarda il tema dell'efficienza energetica, "il 2021 ha rappresentato per noi un. Quanto alle attività legate al, la maggior parte si è materializzata nel terzo trimestre. Abbiamo avuto più di 11 milioni di euro di ricavi derivanti dall'attività del Superbonus", ha detto il CEO, evidenziando che "il portafoglio ora ha più di 150 mln euro di potenziali contratti; è un numero significativo, vedremo cosa si materializzerà, ma questo dà comunque l'idea della grandezza dell’attività creata dal Superbonus, e ci stiamo concentrando su questo".