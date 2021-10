Pensioni, Draghi e Sindacati distanti: atteso nuovo "round"

(Teleborsa) - Clima sempre più teso sul nodo pensioni dopo l'incontro di ieri tra ilche si è chiuso con unIeri la trattativa con il governo sulle pensioniper il futuro noi chiediamo di pensare di più ai giovani e alle donne". E se il presidente del Consiglio Mario "Draghi pensa ai giovani ma non costruisce per questi posti stabili e non garantisce pensioni dignitose allora non pensa ai giovani, pensa a tutelare le multinazionali a cui diamo già tanti soldi". Lo ha affermato il segretario generale della Uil Pierpaolointervistato a radio anch'io su Radio 1. Quanto all'ipotesi di sciopero generale "lo sciopero lo facciamo se lo proclamiamo, dobbiamo capire cosa si decide in Consiglio dei ministri"."Sulleuna nostra proposta e una nostra piattaforma" perIl tema "va negoziato con il sindacato, non accettiamo assolutamente fughe in avanti e provocazioni, invece serve aprire una discussione per parlare di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e dobbiamo negoziare una pensione di garanzia per i giovani". Così il leader della Cisl,ad Agorà su Rai Tre.bastano poche ore per giungere a soluzioni condivise. Se il governo recupera il senso delle nostre proposte e priorità bene, altrimenti al sindacato non resta che sostenere le ragioni delle proprie rivendicazioni attraverso le mobilitazioni"."Nell'incontro di ieri abbiamo posto al Governo il tema di introdurre unaalla pensione rispetto agli attuali 67 anni, età che da un decennio non ha eguali in Europa. Chi attribuisce al sindacato l'idea di tornare al sistema retributivo non conosce la storia delle pensioni e non ha neanche letto le nostre proposte". Lo ha detto il segretario confederale della Uil,Cgil, Cisl e Uil "hanno sottoscritto nel 1995 la riforma Dini che realizzava il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Su quella riforma il sindacato mise la faccia, indicendo anche un referendum tra tutti i lavatori i quali approvarono quella scelta. Riforma che fu poi presa ad esempio in tutta Europa", ha aggiunto Proietti. "Noi oggi chiediamo di riallineare l'età di pensionamento a quello che avviene nella media dei paesi dell'Unione Europea., ha concluso.