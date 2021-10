Ryanair e Volotea per l'inverno di Cagliari

Ryanair

(Teleborsa) -, di cui 27 nazionali e 11 internazionali per un totale di 33 destinazioni.Oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate,opererà anche i collegamenti con Napoli, Torino, Venezia e Verona, a cui si aggiungeranno durante le festività natalizie i voli per Ancona, Genova e Palermo.gestirà 16 rotte domestiche, collegando Cagliari con Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Catania, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Treviso, Trieste e Verona, con in più il nuivo volo per Palermo. Sulle rotte europee, Ryanair ripropone Bruxelles Charleroi, Cracovia, Londra Stansted, Parigi Bouveais e introduce Siviglia, Valencia, Porto, Budapest e Malta.