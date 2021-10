Santander, balzo dell'utile nel 3° trimestre grazie a performance in USA e UK

Banco Santander

(Teleborsa) -, la seconda banca della zona euro per capitalizzazione di mercato, ha registrato unpari a 2,17 milairdi di euro nel terzo trimestre del 2021, in aumento del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020 e superiore anche ai livelli pre-pandemia (utile sottostante di 2,14 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2019). Il dato è anche superiore agli 1,97 miliardi di euro previsti dagli analisti, secondo dati Refinitiv."Anche questo trimestre abbiamo registrato una. La nostra performance negli Stati Uniti e nel Regno Unito è stata particolarmente forte, sottolineando l'efficacia della nostra strategia in questi importanti mercati", ha affermatodel Banco Santander."Guardando al futuro, siamo sulla buona strada per sovraperformare significativamente il nostro obiettivo di redditività per il 2021, mantenendo un fully loaded CET1 nella parte alta della nostra fascia dell'11-12%. Questo ci consente di offrire ritorni interessanti ai nostri azionisti e continuare a investire nella crescita futura - ha aggiunto - RimaniamoL'amministratore delegato di Santander, Jose Antonio Alvarez, ha affermato che la bancain Spagna. A una domanda se una potenziale fusione con il competitoravrebbe senso da un punto di vista industriale ha risposto: "No, no, no. In questo momento non lo sappiamo, né abbiamo analizzato né considerato di analizzarlo". Alvarez ha anche detto che l’istituto potrebbe rilasciareoverlay tra 700 milioni e 1 miliardo di euro nel quarto trimestre.