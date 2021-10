Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.757 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.575 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In moderato rialzo il(+0,29%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,36%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,68%),(+0,56%) e(+0,53%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,56%) e(-0,48%).del Dow Jones,(+1,37%),(+1,22%),(+1,14%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,70%),(+2,77%),(+2,26%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,78 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,77%.Sensibili perdite per, in calo del 2,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,1%; preced. 1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,91 Mln barili; preced. -431K barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 6,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 292K unità; preced. 290K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. 8,1%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,7%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%).