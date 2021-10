WINDTRE partner del progetto Art4ART

(Teleborsa) -- "Arte per la Radioterapia Avanzata", il cui obiettivo ènel percorso di cura rendendo gli ambienti più gradevoli, accoglienti e arricchiti di stimoli, grazie all’arte e all’utilizzo della tecnologia.L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg metteà, per offrire un’esperienza multimediale e personalizzata durante le terapie, grazie alla fruizione di contenuti digitali, audio e video."Vicinanza alle persone e tecnologia inclusiva per migliorare la vita di tutti i giorni: questo è l’approccio di WINDTRE", ricordai, Direttore Brand & B2C Marketing, spiegando che il progetto dell'Ospedale Gemelli "si pone come obiettivo quello di utilizzare gli strumenti digitali per accompagnare i pazienti e fornire loro un supporto nel percorso di cura".Per il Professor, Direttore dipartimento Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica ed Ematologia, ha sottolineato che il progetto "nasce per poter offrire ai nostri pazienti un esempio eccellente di umanizzazione delle cure ad altissimo contenuto tecnologico. "WINDTRE, che ha partecipato a questo progetto con la fornitura di tablet e connettività per la fruizione dei contenuti artistici della piattaforma Art4ART da parte dei pazienti, è al nostro fianco nella creazione di questo nuovo umanesimo digitale", ha cocluso.