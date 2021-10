A2A entra in NetCity e cresce nei servizi per la transizione energetica

A2A

(Teleborsa) -, ha perfezionato l’acquisto del 49% del capitale di NetCity, società di SunCity, specializzata nella fornitura di prodotti per l’efficienza energetica, la generazione distribuita e la mobilità elettrica per il segmento consumer.In linea con la strategia di A2A e con il suo impegno per lo sviluppo di soluzioni per la transizione energetica, l’operazione consente di presidiare le attività di approvvigionamento, installazione e assistenza di prodotti e servizi dedicati ai clienti consumer., con un’offerta completa di sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione domestica, di soluzioni per la mobilità elettrica, per l’autoproduzione e per l’accumulo di energia, che di rafforzare il presidio dei relativi processi di installazione e assistenza. Questo accordo permetterà inoltre un ulteriore ampliamento geografico delle aree servite dal Gruppo anche per questo tipo di prodotti e servizi., un ruolo che vogliamo ricoprire continuando a crescere a livello nazionale e ad offrire ai clienti un servizio e una Customer Experience eccellenti - ha dichiarato-. Vogliamo dare il nostro contributo alla transizione ecologica con soluzioni innovative capaci di rispondere alle esigenze dei clienti. L’ingresso in NetCity rende ancora più concreta la volontà di raggiungere questo obiettivo”.NetCity, specializzata nella realizzazione e gestione di progetti di efficientamento energetico, fa parte di SunCity Group già business partner di A2A.