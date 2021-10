Bank of Japan conferma politica fortemente espansiva

(Teleborsa) - Lha confermato una, rivedendo lievemente al ribasso le previsioni di inflazione e crescita per l'anno in corso. Al termine della riunione di politica monetaria, il Board ha confermato undi riferimento a breve termine aed undecennali attorno alloIl Governatoreha confermato che la banca centrale manterrà un, alimentando le speculazioni per un possibile effetto imitazione da parte di altre banche centrali. Il numero della banca centrale ha poi definitoil recenteLa banca centrale haper quest'anno, a causa della debolezza dei consumi e dei problemi di approvvigionamento causati dal Covid-19. Pertanto viene indicata per quest'anno una crescita del 3,4% anziché del 3,8%, mentre per il 2022 attende una crescita più forte al 2,9% dal 2,7% indicato a luglio e per il 2023 conferma una crescita reale dell'1,3%.Quanto all', la stima per quest'anno vienedal +0,9% indicato a luglio, mentre vengono confermate le precedenti previsioni di crescita dei prezzi allo 0,9% nel 2022 ed all'1% nel 2023.