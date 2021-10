Corte UE sanziona la Polonia con una penalità di 1 milione di euro

(Teleborsa) -al pagamento di unaper aver, come richiesto dalla Corte lo scorso mese di luglio, lache disciplina le competenze della sezione disciplinare della. Unapoiché la sezione in questione limita l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici, violando uno dei principi delle democrazie moderne."Il rispetto delle misure provvisorie ordinate il 14 luglio 2021 dalla Corte Ue - si sottolinea - è necessario al fine di evitare un pregiudizio grave e irreparabile all'ordine giuridico dell'Unione europea nonché ai valori sui quali l'Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto".La, quando le elezioni hanno portato al governo un partito di estrema destra, che hanello stesso anno,dei magistrati, ma la sezione di controllo hache vengono giudicati dalla Corte Uee si pone come una, contravvenendo ad uno dei principi fondamentali su cui si basa l'UE., con unfra il Premier polaccoe la Presidente della Commissione europea. Una dialettica a colpi di ultimatum, sfociata ora nella sentenza della Corte europea., come preannunciato dalla numero uno di Bruxelles,e, per opporsi al suo pagamento, laalle indicazioni ricevute, cosa al momento i. "La questione dell'organizzazione della magistratura è di competenza esclusiva degli Stati membri", ha ribadito su Twitter il portavoce del Premier polacco, commentando la sentenza odierna della Corte Ue ed aggiungendo "la via delle punizioni e dei ricatti verso il nostro Paese non è quella giusta".