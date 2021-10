Giornata negativa per Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta negativa per la Borsa di Tokyo e per le altre principali piazze asiatiche che hanno seguito l'andamento ribassista del mercato americano, ostaggio delle trimestrali. Intanto la bank of Japan ha mantenuto invariata la propria politica monetaria.L'indice giapponeseaccusa una discesa dello 0,76%; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dello 0,75%.Sulla parità(0%); sulla stessa linea, senza direzione(+0,19%).In ribasso(-0,94%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,24%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,23%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Seduta stabile per l', che tratta con un moderato +0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,09%, mentre il rendimento deltratta 2,98%.