Hera, con i nuovi Smarty la raccolta differenziata è sempre più intelligente

Gruppo Hera

(Teleborsa) - La raccolta differenziata diventa sempre più interattiva e rispettosa dell’ambiente. Come? Grazie al sistema, i cui contenitori “intelligenti” di ultima generazione sono stati presentati questa mattina dala Ecomondo. Lo Smarty è un sistema diper i rifiuti pensato dal Gruppo Hera per aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata.Oltre a riconoscere l'utente tramite Carta Smeraldo o smartphone, con sistema operativo Android e appinstallata, gli Smarty registrano i conferimenti in modo sicuro perché ladei dati raccolti sul campo avviene in modo protetto alla piattaforma proprietaria, operativa h 24 7 giorni su 7, incentivando una raccolta differenziata di qualità. Inoltre, sono ancora più igienici: senza maniglie o leve rendono possibile conferire i rifiuti senza alcun contatto fisico con i contenitori. Quelli di ultima generazione presentati in anteprima oggi ahanno un nuovo layout e sono più belli, grazie a forme e materiali moderni, più facilmente utilizzabili e hanno minore possibilità di incaglio, grazie ad un meccanismo tecnologicamente all’avanguardia. Inoltre, consentono una migliore saturazione degli spazi interni e sono impermeabili all’acqua piovana.Ad oggi sui territori serviti dalsono stati installati oltre 3.150 cassonetti Smarty, dotati di sistema di riconoscimento utente e di misurazione rifiuti per migliorare la qualità della raccolta differenziata. Di questi, circa 1.600 sono stati collocati in Emilia e 1.550 in Romagna, soprattutto a Rimini, dove sono operative oltre 500 postazioni (pari a 1.520 cassonetti), e a Riolo Terme, dove ne sono stati inseriti 30 nelle zone del forese.L’introduzione di sistemi di conferimento controllati ha portato, in passato, ad un aumento della, soprattutto a Ferrara, dove la percentuale di raccolta nel 2021 sta sfiorando l’87%. Per quanto riguarda in particolare gli Smarty di ultima generazione, è prevista entro il 2025 la collocazione di circa 50 mila contenitori intelligenti nelle aree del territorio emiliano-romagnolo gestito dal Gruppo Hera. Il sistema Smarty comprende, oltre ai contenitori stradali, anche le torrette informatizzate interrate e le, strutture modulari personalizzabili dotate di pannello fotovoltaico per renderle autosufficienti dal punto di vista energetico, sensore di rilevamento del livello di riempimento con trasferimento dati alla base operativa e sistema di igienizzazione per indifferenziato e organico.Entrambe le strutture non solo sono sicure e innovative, ma abbelliscono anche l’ambiente: le Eco Smarty e le torrette hanno dimensioni e caratteristiche adatte ai centri storici e località turistiche, in questo modo Hera intende sviluppare un sistema sostenibile di raccolta differenziata migliorando anche la percezione della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano. Ad esempio, le nuove postazioni interrate sono particolarmente adatte per i centri storici delle città, che vengono così liberati dalle attrezzature più ingombranti, e possono essere collocate anche nelle vicinanze di elementi di pregio storico-monumentale.Ogni isola ecologica interrata è provvista di cinque torrette-contenitori destinati alla raccolta differenziata di vetro, plastica/lattine, carta, organico e indifferenziato. La parte sotterranea è costituita da una campana di volumetria differenziata in base al tipo di rifiuto e ogni vano interrato viene sottoposto periodicamente a una serie di controlli di manutenzione e di pulizia per garantirne sempre l'efficienza. Questo sistema è stato inaugurato nel centro storico di Rimini, dove da fine luglio sono operative le prime 4 torrette informatizzate previste dal progetto, che coinvolge circa 5.000 utenze tra domestiche e non domestiche e prevede la realizzazione di 14 isole ecologiche interrate che consentiranno una migliore organizzazione degli spazi urbani attraverso la riduzione del numero dei contenitori e del passaggio dei mezzi di raccolta, con conseguenti vantaggi sul fronte dell’inquinamento atmosferico.“Con il sistema Smarty la raccolta differenziata fa un ulteriore passo in avanti verso l’innovazione, grazie a una tecnologia in grado di modulare il prodotto secondo i fabbisogni, e la sicurezza, tramite un sistema di comunicazione protetta con raccolta dati direttamente sul campo che viene trasferita alla centrale operativa” precisa, Direttore Centrale servizi ambientali e flotte del Gruppo Hera. “E’ anche un sistema flessibile e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, con un occhio di riguardo all’estetica: i contenitori intelligenti di ultima generazione sono infatti più belli, grazie a forme e materiali moderni, e adattabili a centri storici e località turistiche; inoltre sono impermeabili all’acqua piovana e più facili da utilizzare” aggiunge, Amministratore Delegato di Uniflotte, la società del Gruppo Hera che gestisce le flotte aziendali e i contenitori ambientali