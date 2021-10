In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,74%) e si attesta su 35.491 punti in chiusura, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.552 punti.Guadagni frazionali per il(+0,25%); senza direzione l'(-0,11%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,86%),(-1,69%) e(-1,43%).Altra i(+4,21%),(+2,99%),(+1,91%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,63%.Affonda, con un ribasso del 2,46%.Crolla, con una flessione del 2,17%.Altra i, si posizionano(+5,22%),(+4,96%),(+4,84%) e(+4,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,02%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,02%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,7%; preced. 6,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 290K unità; preced. 290K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. 8,1%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,7%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)15:45: PMI Chicago (atteso 64 punti; preced. 64,7 punti).