Industrie Chimiche Forestali, informativa sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, con riferimento all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020,, dal 19 al 25 ottobre 2021, complessivamente(corrispondenti allo 0,102% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,312 euro per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti sopra comunicati, l'ammontare complessivo delle azioni proprie detenute dalla società è di 452.218 azioni, pari al 6,15% del capitale sociale, mentre il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute è pari a 6.900.466.La Società ha specificato che l'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2020 ha autorizzato l'acquisto di un numero massimo di azioni rappresentanti non più del 10% del capitale sociale pro tempore della Società nel limite dell’esborso massimo complessivo di 6.800.000,00 euro. L'autorizzazione deliberata dalla predetta Assemblea ordinaria dei Soci scadrà il 1 febbraio 2022.Nel frattempo, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 6,2 euro.