ITA Airways, siglata partnership globale in codeshare con Air Malta

(Teleborsa) -hannoche le vedrà cooperare insieme sui rispettivi network a partire da domenica 31 ottobre. La partnership commerciale fra i due vettori – spiegano le due compagnie in una nota congiunta – è destinata a dare impulso ai viaggi d'affari e al turismo tra l'Italia e Malta e offrirà ai clienti più opzioni e migliori orari, grazie ai voli in concessione con gli hub delle due compagnie aeree di Roma Fiumicino e Malta.Grazie a questo accordo,effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e il ritiro del bagaglio imbarcato all'aeroporto di arrivo a fine del viaggio. ITA Airways applicherà il suo codice "AZ" sui voli operati da Air Malta tra l'Italia e Malta. Allo stesso modo, Air Malta opererà in codeshare voli AZ tra Malta e Roma, collegando i maggiori aeroporti italiani oltre agli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, in connessione con le destinazioni internazionali. I nuovi voli in codeshare fra ITA Airways e Air Malta sono in vendita attraverso i rispettivi siti web call center e nelle agenzie di viaggio."Siamo molto entusiasti di questo nuovo accordo di code-share che ci collega a un'ampia selezione di aeroporti in Italia e non solo – ha commentato–. L'Italia è uno dei mercati più importanti di Air Malta e questo accordo migliorerà la nostra presenza nel mercato italiano. Intendiamo continuare a lavorare e aumentare la nostra cooperazione con ITA Airways per portare maggiori vantaggi ai nostri clienti"."Siamo molto soddisfatti di questo accordo di code sharing con Air Malta – ha dichiarato–. ITA Airways in questo momento di start up ha bisogno di stringere importanti partnership come questa per crescere nella giusta direzione. La nostra Compagnia punta a diventare un vettore aereo efficiente e innovativo, che sia di riferimento all'Italia per una connettività di qualità, incentivando così il turismo e il commercio estero e all'interno del Paese. Questo code share offre ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio ed un numero sempre maggiore di destinazioni, ampliando notevolmente la nostra presenza a Malta, un mercato chiave che presenta grandi opportunità per la Compagnia".